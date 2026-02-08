«Опыта еще мало»: певец JONY к 30 годам не разобрался, что такое любовь

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий/ТАСС; 5-tv.ru

Певец не знает наверняка, как найти вторую половину, но уверен — при встрече чувства будут сильнее слов и умозаключений.

Певец JONY (настоящее имя Джахид Афраил оглы Гусейнли. — Прим. ред.) признался, что к 30 годам накопил мало опыта в любовных вопросах, хотя многие его песни посвящены именно этому большому чувству. Своими мыслями он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на празднике музыки и любви — Big Love Show 2026 от Love Radio.

Как бы то ни было, пока рядом с артистом нет верной спутницы. По крайней мере, публике о ней ничего неизвестно — поклонникам достаются только сплетни о возможном романе с блогером Сабиной Хайровой, например. Сам исполнитель личную жизнь не афиширует.

«Я люблю говорить, что не мне 30 лет, а у меня 30 лет, то есть это мое богатство. Наверно, опыта еще мало в этом. Конечно, я влюблялся и разочаровывался, думал: да нет, это была не любовь, это было что-то другое. Это такое чувство, которое никто не может по сей день описать… Все равно у каждого какой-то разный свой путь», — сказал певец.

Рассуждая об отношениях, JONY заявил, что не боится, что очередная избранница сочтет его «хорошим вариантом» исключительно из-за известности и материальной заинтересованности. Артист уверен, он почувствует, что его используют. А если и нет, он готов любить слепо. Возможно, друзья подскажут, а может быть, он откажется от всех, кто будет против его романа.

«Еще же есть окружение, которое видит, что происходит — как ты меняешься, в какую сторону, как ты, может быть, закрылся от всех или вообще ничего не видишь, кроме этой любви. Кроме чувств каких-то к определенному человеку… Это у всех прям сугубо какое-то личное восприятие», — отметил JONY.

В одном исполнитель не сомневается: так называемые бабочки в животе — это скорее предупреждение о надвигающейся беде, а не хороший знак. Не нужно стремиться к буре, важно найти свою тихую гавань в компании партнера. У такого союза есть шанс на «жили долго и счастливо».

«Рядом с человеком нужным, правильным у тебя внутри должно быть спокойствие, тебе должно быть безопасно, как с самим собой. Поэтому надо искать безопасность, надо искать такую любовь», — заключил певец.

