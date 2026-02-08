Тела на продажу: главврач морга и коммерсант построили бизнес на органах

Главврач морга в Петербурге получал по полмиллиона рублей в месяц за трупы

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Объем рынка кадавров в России — сотни миллионов рублей ежегодно.

В Петербурге громкое уголовное дело: задержан врач одной из крупнейших больниц города, который свободно торговал телами умерших пациентов. Делал он это не столько ради науки, а исключительно для собственной выгоды. По данным следствия, в месяц за свой «товар» врач получал полмиллиона рублей. За это он открывал морг больницы для одной коммерческой фирмы, которая организует курсы по работе с телом. Могли проводить занятия прямо в патологоанатомическом отделении, а могли отрезать нужную часть тела и забирать, так сказать, на домашнюю работу.

Спрос на такой товар на самом деле огромный. Весь частный сектор — косметологи, пластические хирурги, дерматологи — на ком-то должны практиковаться. И вот — спрос рождает предложение. Тем более в российском законодательстве посмертное использование тел, или, по-научному, кадавров, запутано и обставлено запретами, так что приходится материал ввозить из США. А тут вот они лежат… Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко продолжит тему.

Багажник иномарки до отказа забит коробками. Еще несколько таких же — в морге. Внутри — человеческие органы и конечности. Даже голова! Это — новая партия расфасованного товара. Готовится к отправке покупателю.

Такой вот циничный бизнес организовали в петербургской Александровской больнице. Невостребованные тела — то есть те, которые не забрали родственники из морга, — расчленяли, потрошили и продавали.

«Представитель коммерческой организации путем уговоров и подкупа склонил заведующего патологоанатомического отделения Александровской больницы предоставить невостребованные тела в целях изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей», — прокомментировала старший помощник руководителя ЗМСУТ СК РФ Анастасия Глущенко.

Покупатели были недалеко. В соседнем от больницы районе — офис компании ANABIOSS.

По версии следствия, тела привозили сюда — прямо в жилой дом на улице Шпалерной. Здесь же — на первом этаже с наглухо затонированными окнами — их предположительно могли и хранить. В этом центре обучают танатопрактиков — тех, кто готовит тела к погребению.

У стены с обилием кондиционеров соседи регулярно встречали людей в белых халатах. Но ничего подозрительного не замечали.

Хотя чем здесь занимались — коммерсанты, в общем-то, и не скрывали. В социальных сетях — открытые странички, реклама — цитата: «жутковато, но безумно круто» — онлайн-мастер-классы, больше похожие на бьюти-блог.

Для таких специалистов тела, так называемые кадавры, — учебное пособие.

«Труп без родственников, или родственники по каким-то финансовым причинам не могут их захоронить. Для того чтобы научиться проводить операции, такие трупы используются, это ни для кого не секрет», — поделился судмедэксперт Сергей Гаврилов.

Невостребованные тела действительно регулярно отправляют в официальные учебные учреждения для практики студентов — безвозмездно.

«То есть если человек за человеком в морг никто не пришел, в течение трех дней выдается свидетельство о смерти и, соответственно, лицо, которое принимает решение о передаче такого тела в научных либо в медицинских целях, при наличии такого запроса со стороны выдает такое разрешение, и тело передается, соответственно, в этих целях», — проанализировал адвокат Александр Рубин.

Но в стране есть десятки других коммерческих фирм, обучающих, например, косметологов или бальзамировщиков. Большинство из них тренируются на искусственных образцах.

«Мы работали на манекенах, и потом отработку этих навыков на живых людях — непосредственно при заказе, когда родственники оплачивали услуги танатопрактиков, я проходила ничуть не хуже», — сказала руководитель и основатель центра похоронных услуг Елена Шевченко.

Но петербургские гуру выбрали предлагали другую практику. На сайте заявляли: обучение на специальном лицензированном биоматериале. Хотя никаких документов у этого материала, конечно, не было. Как и у учреждения — образовательной лицензии. Поэтому и ученики получили явно не дипломы государственного образца, как им обещали изначально.

Курс здесь стоит от 75 до 100 тысяч рублей. Три дня обучения, из них два — только практика. На четырех столах в отдельном кабинете одни тела сменяют другие. Ученики, говорят, и не догадывались, как они сюда попали.

«На наши вопросы о том, откуда были взяты тела, наши преподаватели отвечали, что при жизни данные люди и их родственники давали согласие о том, что после смерти их тела будут завещаны науке», — заявила ученица центра ANABIOSS Люция Кошкина.

За такие наглядные пособия, по версии следствия, учредитель фирмы — 37-летний Станислав Маслов — заплатил главе патологоанатомического отделения больницы полмиллиона рублей.

«Он именно занялся этим делом, чтобы у нас не мясники, а именно чтобы занимались, и правильно. Он потому что очень хорошо делает хирургические операции», — заявил отец задержанного предпринимателя Андрей Маслов.

Врач высшей квалификации Андрей Кавецкий сначала якобы долго отказывался, но все же предоставил коммерсанту неограниченный доступ в морг. Маслов даже лично подбирал тела для занятий и регулярно приводил учеников на вскрытия. Без соответствующих документов. И вот интересная строчка на сайте госзакупок: ANABIOSS сдавали головы в аренду! Медицинскому центру в Казани. В документах — страна производства кадавров — Россия. По мнению экспертов, случай — вопиющий. Однако, возможно, не такой сейчас и редкий. Кадавры нынче — в дефиците.

«Я знаю, что до 2020 года, допустим, из США привозились, но это в медицинские учреждения либо тоже, когда по дороге, может быть, когда курсы какие-то были, и тоже вот привозили из-за рубежа», — поделилась танатопрактик Варвара Корс.

То есть раньше организации, которые не имеют права получать биоматериал бесплатно, могли его купить — например, в США, где законы не такие строгие. Но из-за санкций американская сторона официально прекратила поставки. Цены взлетели вдвое. И пусть компаний, которые работают с кадаврами, в России чуть больше десятка, объем рынка заметный — сотни миллионов рублей ежегодно. Так что не исключено, что отечественные кадавры из Александровской больницы распространялись не только по Петербургу, но и по другим городам страны. Теперь это будет устанавливать следствие. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и получении взятки. Коммерсант Станислав Маслов и заведующий патологоанатомическим отделением Андрей Кавецкий уже в СИЗО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.