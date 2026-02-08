Шокирующая правда о западной элите: раскрыт масштаб педофильской сети Эпштейна

Фото, видео: © Getty Images/Patrick McMullan / Contributor; 5-tv.ru

Попадание в скандальные списки элитарного клуба считалось признаком избранности и влиятельности.

Американский Минюст пошел на беспрецедентный шаг — выложил в сеть почти весь архив погибшего финансиста-педофила. А там — миллионы файлов, многие из которых являются прямыми уликами того разложения, до которого опустилась западная элита. Это люди, искренне полагавшие, что статус, деньги и связи позволят обойти любые законы — в том числе и законы нравственности. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков изучил материалы.

Гигантское досье человеческих страданий, скрывавшееся годами-теперь целиком в свободном доступе. Чтиво на года. Шесть миллионов страниц кошмара и боли. Все это файлы Джеффри Эпштейна.

Этому видео 17 лет. Габриэла Хименес — мексиканская модель. У нее истерика. Уверяет что сбежала с острова Эпштейна и видела там жуткие вещи. Тогда расследование против финансиста уже шло, но такие обвинения — только подняли на смех. Потом Габриэла пропала. И все забыли.

Теперь никто не смеется. За каждой страницей этой документальной хроники издевательств и унижений чья-то сломанная судьба или жизнь. Крушили их богатые и знаменитые.

«Они пресыщены вещами, услугами, острыми ощущениями. Они думают, что они боги. Они думают, что они выше закона», — прокомментировал бывший журналист NYT Джон Вароли.

«С точки зрения западного элитария, это вполне не просто приемлемая вещь, а в этот, так сказать, закрытый клуб, в эту элиту элит, стремятся буквально все», — рассказал политолог Алексей Мартынов.

В одной из переписок — заказ на трехметровую картину «Избиение младенцев». Ее должны были повесить на входе в особняк. Фотографии Эпштейна со знаменитостями, аккуратно расставленные на полках — визитная карточка закрытого клуба. Кого тут только нет: от голливудских звезд и до членов королевской семьи.

Не остров, не девушки и даже не вечеринки. Вот она, едва ли не главный символ рассекреченных файлов — обычная пицца, от которой дурно пахнет. В переписках Эпштейна она упоминается более 900 раз. и это не про доставку еды. Этим зашифрованным кодовым словом пользуются педофилы. Сырная пицца на их тайном языке обозначает детскую порнографию.

Об обедах речи не шло. Пиццу использовали для обозначения секса с несовершеннолетними девочками, мороженое — с мальчиками. Виноград в переписках обозначал изнасилование. Но некулинарное значение «пиццы» — не новость.

2016 год, пиццагейтинг. Теория заговора, говорили они. Слитая в сеть переписка начальника избирательного штаба Хилари Клинтон, в которой он много «заказывал пиццу». Разве можно заподозрить здесь что-то аморальное, говорили чиновники.

Оказалось, что так и есть. Вот ее муж на фото с того самого острова в окружении молоденьких девушек. Возраст следователи пока не раскрывают. Но большинству из тех девушек которых привозили не было 18. Теперь по-другому звучат слова 42-го президента США.

Оба загнанных в угол Клинтона готовы давать показания конгрессу по «делу Эпштейна».

«Я думаю доказательства очевидны», — заявил 42-й президент США Билл Клинтон.

Британского премьера Стармера уже допрашивают и его буквально трясет.

Бывший английский министр Питер Мандельсон передавал Эпштейну конфиденциальную информацию с заседаний британского правительства. Фактически делился гостайной с педофилом. А тот с ним — девушками.

«У него была большая сеть, это точно. Он занимался очень плохими делами с очень плохими людьми. Легко продать секс богатым и влиятельным, даже если этот секс сомнительно аморален. Мы видели многих этих девушек, им было меньше 18 лет. И это ужасные вещи», — сказал журналист и экс-помощник шерифа штата Флорида Джон Дуган.

Вот еще один британец. Но гораздо серьезнее. 65-летний принц Эндрю Виндзор стоит на коленях над лежащим на полу ребенком. Другая его жертва — несовершеннолетняя Вирджиния Джуффре.

«Дилан сказал, он возвращается домой, и я хочу, чтобы ты сделала для него то же, что и для Эпштейна», — сказала жертва насилия со стороны Джеффри Эпштейна Вирджиния Джуффре.

Это ее последнее интервью, девушка покончила с собой.

Оказалось, что там были и те, кого ну действительно сложно заподозрить. Примерный семьянин. 27 лет в браке. Ни одного скандала. Меценат, филантроп, визионер Билл Гейтс. Вы только послушайте что он говорит о детях.

«Важно, чтобы дети не сомневались в вашей поддержке и любви. Поэтому стоит с раннего возраста объяснить им, что вы дадите им огромные возможности», — заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Он тоже там был. Чем-то даже заразился. Все есть в переписках. Кается.

«Я сожалею о каждой минуте, проведенной с ним, и приношу свои извинения за это», — выступил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Писатели, голливудские актеры, звезды шоу-бизнеса, политики. Он знал, чего они хотят, и как на этом можно заработать. Эпштейн буквально охотился за «живым товаром» для знаменитостей. Это были системные поставки несовершеннолетних со всего мира. В архивах не просто намеки: документы, анкеты билеты и переписки. Там фигурирует девушка из Чувашии Стефания Макарова, сыгравшая балерину в третьей части «Джона Уика». Эпштейн от нее отказался, назвав «старой». Ей тогда было 24.

В файлах упоминается и 15-летняя «Мисс Украина Вселенная» Алина Бойко. И еще как минимум 50 жертв из украинского модельного агентства «Линия 12». В Киев несколько раз приезжал друг Эпштейна — Жан Брюнель. Его обвинили в изнасилованиях, и он покончил с собой во французской тюрьме. Также свел счеты с жизнью и сам Эпштейн. Но и тут ему не поверили. Вот 2020 год. Церемония «Золотой глобус». Британский комик говорит серьезные вещи. А в зале смех.

Не смеется сегодня и норвежская принцесса Метте-Марит. В личных сообщениях она обещала Эпштейну найти девушек из Стокгольма и Парижа. Ее сына обвинили в четырех изнасилованиях. Получается, что подобное поведение — королевская традиция, если вернуться к британскому участию? Принца Эндрю конечно изгнали из дворца. Но как быть теперь с подозрениями к Карлу III. Судачили, что он тоже в оргиях бывал, только в нетрадиционных*. Да и принц Гарри выходил в свет в неглиже.

«Существует мир безнаказанности, в котором такие люди, как Эпштейн могут устанавливать связи с другими богатыми и влиятельными людьми, творить ужасные вещи с юными с девушками и выходить сухими из воды», — прокомментировал профессор истории США Питер Кузник.

Бывшая девушка принца Эндрю Виктория Харви раскрывает шокирующую правду большой власти и денег. Попадание в скандальные списки элитарного клуба считалось признаком избранности и влиятельности.

«Честно говоря, если вас нет в этих файлах — это оскорбление. Это означает, что вы были неудачником», — заявила бывшая девушка принца Эндрю Виктория Харви.

«Возможно, публикуется лишь часть — как предупреждение. Мол, это только образец, а информации гораздо больше. И это способ сказать: „Следуйте нашей стратегии — в политике, решениях, пожертвованиях“», — предположил заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана Пол Робертс.

И еще один еще более важный момент. Первые обвинения Эпштейна — 1996 год. Расследование началось в 2005 году. Через три года финансиста арестовали, но в тюрьме он провел всего 13 месяцев. В 2019 году задержали вновь. То есть получается, как минимум 14 лет — у следователей были все эти факты. 14 лет фигуранты — продолжали жить, вести бизнес, управлять странами. Продолжают и сейчас. Пострадал разве что принц Эндрю. Он больше не принц. И все.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.