Философия «пропетлять»: как попытка быть «над схваткой» привела Сабурова к выдворению из России

Есть такое простое, но довольно меткое слово — «пропетлять». Оно разговорное, поэтому его не встретишь в серьезной литературе, но сейчас для некоторых «пропетлять» — это целая жизненная философия.

Смысл слова прост: двигаться зигзагами, а не по прямой. Но в переносном значении — уклониться, не иметь ясной позиции, надеясь, что извилистый путь окажется безопаснее честного и прямого; попытка проскользнуть между струек.

Характерный пример — Нурлан Сабуров. Его комедийный стиль — жесткая ирония, но без окончательных выводов. Свое сценическое мастерство он перенес и в личную жизнь. Он выступал и жил в России, но не получал гражданства, оставаясь резидентом Казахстана. После 2022 года он не поддержал, но и не осудил СВО. Его за это раскритиковали сначала на Западе, а теперь и в России — концерты стали отменяться один за другим, а в пятницу ему официально запретили въезд в нашу страну.

За угрозу нацбезопасности, кроме того, припомнили попытки налоговых и миграционных махинаций. Сабурова развернули на границе по прилете из Дубая. Он сперва по привычке попытался «пропетлять»: заявил, что не понимает русский язык, что нет денег на билет, провел целый день в аэропорту, все время кому-то названивая.

Потом улетел домой, в Казахстан. Нашлись и деньги на вип-зал в аэропорту, и на машину представительского класса. Это эксклюзивные съемки «Известий». Запрет — на 50 лет.

Не он, кстати, первый. Его знакомым, Славе Комиссаренко и Дмитрию Романову, ранее также запретили въезд в нашу страну. Они, кстати, не петляли. Романов вообще работает на ВСУ. Сабуров с ними поддерживал отношения при внешней позиции как бы «над схваткой». Но стороны слишком «окрашены», и петли хорошо видны.

Тот же прием мы видим и в большой политике. Визит в Москву спикера парламента Армении вызвал легкую ухмылку. Ален Симонян начал «петлять» слишком уж очевидно.

Кстати, он тоже начинал свою карьеру в КВН. Но веселым и находчивым, когда ты на таком высоком посту, можно оставаться до поры до времени. Симонян на самом деле давно определился: он один из самых русофобских сподвижников премьера Никола Пашиняна и в открытую ставит под сомнение дружбу народов России и Армении.

— Мы ведь считаем Россию братским государством? — спросила журналистка.

— С кем у нас братское государство? У меня есть серьезные сомнения, что они действительно хорошо к нам относятся, — ответил Симонян.

Естественно, без камер он говорит еще более откровенно. На встрече с коллегами из стран Балтии и Скандинавии он, по данным одной из армянских газет, говорил, что Россия должна быть разгромлена, чтобы у них все было хорошо.

Симонян судится с изданием, уверяя, что ничего подобного не говорил. Но вот показательный момент: газета стоит на своем и материал уже год не удаляет, а значит, уверена в своей правоте.

Ну и такая деталь: Симонян сам позвал этих русофобов из Прибалтики и Скандинавии в Ереван. Что еще они могли обсуждать? В России перед телекамерами армянский депутат, естественно, петляет.

— Вы не хотите краха России? — спросил корреспондент.

— Я не говорил такого, я подал на них в суд. Люди уважаемые, мы считаем российский народ своим братским народом, — ответил Симонян.

