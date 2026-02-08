Россия наступает: освобождены девять населенных пунктов за неделю в зоне СВО

Российские войска за неделю освободили девять населенных пунктов в зоне СВО

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Главные направления российского продвижения те же: запорожское, где развиваем успех под Гуляйполем, и константиновское, где отчетливо виден замысел охватить укрепрайон ВСУ с запада.

За минувшую неделю наши войска, несмотря на сильные морозы, продолжили наступление, освободив девять населенных пунктов. Главные направления все те же: запорожское — развиваем успех под Гуляйполем, и константиновское, где отчетливо виден замысел охватить укрепрайон ВСУ с запада. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин работает на этом участке.

Оккупированная Константиновка, вид от лица врага. ВСУ жалуются, что русские с помощью дронов так закрыли им небо, что приходится постоянно прятаться. И в эти моменты физиономии всушников красноречивее любых слов!

Константиновка — важный логистический узел противника, в нем завязана вся их логистика на занятой части ДНР. И держать город украинская армия пытается изо всех сил. Хотя, судя по речи бойцов, еще вопрос, а украинская ли это армия.

ВСУ используют многоэтажки как прикрытие и пункты управления. Вот оператор «Бабы Яги» из бригады «Спалах» выдал место дислокации подразделения. Поэтому такие укрытия приходится разбивать авиабомбами ФАБ-500.

Дороги для снабжения и ротации ВСУ тоже под нашим контролем. Выскочить из города на машинах — для врага большая удача.

А группировка «Запад» держит в страхе гарнизон ВСУ в Красном Лимане. Жгут технику и атакуют личный состав. Часть городских кварталов уже зачищена.

По укреплению врага мощной боевой стихией прошлись расчеты РСЗО «Ураган». Усеяв позиции ВСУ тоннами снарядов, быстро вернулись в укрытие. Чтобы уже вскоре снова выдвинуться на новую задачу. График работы бойцов — 24 часа в сутки.

«Ну, время суток мы не подбираем. Нам как дают цели, так мы и работаем. Бывает и ночью дают, и днем, и на рассвете бывают цели. В основном задачу выполняем хорошо, попадаем!» — рассказал командир взвода РСЗО «Ураган» 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Шаман».

Чтобы «отработать» цель, нужно долго отрабатывать на учебных трассах. В том числе, и штурмовикам 25-й армии.

А это самый ловкий и юркий боец среди новобранцев. Его позывной — «Малой». Ему 19, и он и впрямь так невысок, что любой человек рядом с ним кажется великаном. Но это и преимущество штурмовика, уверен парень. А мобильность особенно полезна холодной зимой.

«Считаю, что очень помогает. Мне это нравится. Больше двигаешься, меньше мерзнешь. Вот так», — отметил боец 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным «Малой».

Какой бы технологичной ни становилась война, ее результат по-прежнему мерит шагами солдат: штурмовик или пехотинец. Прорываясь и закрепляясь, несмотря на господство роботов в воздухе.

И это неизменно веками, как древний принцип шахмат. Где без контроля центра доски, то есть физического владения территорией, практически невозможно добиться победы.

И территория постепенно переходит под контроль нашей армии. На неделе снова несколько освобожденных поселков. Среди них — Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.