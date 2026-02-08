Фото, видео: www.globallookpress.com/ Airman 1st Class Cydney Lee; 5-tv.ru

Европейские лидеры разошлись во мнениях, где киевские власти могут покупать оружие на выделенные Брюсселем миллиарды.

Между тем украинский бюджет вплотную подобрался к точке невозврата — госдолг практически сравнялся с ВВП страны — 98,4% уже. То есть, по большому счету, страна — почти банкрот. Да, есть государства, где госдолг выше 100% ВВП — США, например, или Япония, — но там все на доверии базируется. Шанс на то, что Вашингтон и Токио отдадут, — есть. А Киев?

Чтобы режим Зеленского не «схлопнулся» раньше времени, ему нужно подкидывать средства. И вот европейцы согласовали подарок на 90 млрд евро — сумму, которую страны ЕС сами возьмут в долг у банков под проценты. Это будет стоить дополнительно два-три миллиарда евро в год — чисто на оплату процентов.

Но Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в этой схеме. Первый удар по европейскому единству.

Из общей суммы лишь треть пойдет на поддержку финансов Украины, а 60 млрд — на закупку вооружений. И вопрос, где закупать, тоже расколол Европу. Франция настаивала — у тех стран, что деньги давали. Логично. Но если у Киева нет прямо сейчас ракет для американской ПВО Patriot, то чего — ждать или покупать? Надо покупать. Логично? Долго спорили — компромисс: Киев может закупать технику и за пределами ЕС при условии, что эта страна будет давать кешбэк — оплачивать расходы по обслуживанию еврокредита. Очень забавно будет посмотреть, как Брюссель заставит те же Штаты «доплачивать».

Но о чем эта суета говорит? Во-первых, что «лишних» денег в Европе нет; во-вторых, лишнего оружия — тоже нет. Ну и в-третьих — обратите внимание на подход «ничего личного, просто бизнес».

В свое время Германию упрекали в том, что она попала в зависимость от России, так как сидела на дешевом российском газе. Но сейчас львиную долю газа Германия получает из США. Кто-то протестует против такой зависимости? Нет. Потому что это «чей нужно газ».

Но есть нюанс. У плохих русских немцы покупали газ в три-пять раз — в зависимости от сезона — дешевле, чем хороший американский. Вот и побежал канцлер Мерц с протянутой рукой к монархиям Персидского залива в поисках альтернативы и скидок.

Американцы почему-то не делают уступок даже своим главным союзникам в Европе. Не хочешь — не покупай. Это просто бизнес. Нам эти ценности не понять.

На контраст в мировоззрениях указал президент, открывая Год единства народов России. Он напомнил про европейские армии Гитлера и Наполеона, увлеченные жаждой наживы и захвата, и напомнил про наш ответ — стремление защитить землю, семью, культуру и традиции.

«То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу: „Брат!“ И это очень дорогого стоит. Это и подчеркивает наше непобедимое единство. Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед», — сказал Владимир Путин.

Всего в России по последней переписи более 190 этносов и народностей, и подавляющее большинство активно включилось в СВО. Некоторые не участвуют, потому что это крайне малочисленные группы; например, меннонитов у нас — пять, югов — семь, и так далее.

Но в принципе нет никаких исключений: даже во время частичной мобилизации представителей малочисленных народов призывали на общих основаниях. А сейчас и вовсе армия пополняется исключительно добровольцами.

И они воюют плечом к плечу — люди разные, непохожие, но единые в своем порыве защитить свою Родину.

