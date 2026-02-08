Умер солист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO

В прошлом году ему диагностировали рак почки на последней стадии.

Скончался один из основателей и вокалист американской рок-группы 3 Doors Down, певец и барабанщик Брэд Арнольд. Ему было 47 лет, в течение года он боролся с онкологическим заболеванием. Информация о его смерти появилась на странице музыкального коллектива в социальной сети X.

«С болью в сердце мы сообщаем, что основатель, вокалист и автор песен 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в эту субботу, 7 февраля», — сказано в заявлении.

В мае 2025 года музыкант рассказал поклонникам, что ему диагностировали светлоклеточный рак почки на четвертой стадии. Из-за болезни группа отменила летний концертный тур. Арнольд был женат вторым браком, детей у него не было, только питомцы. Среди них — золотистый ретривер по кличке Луна. За несколько месяцев до постановки страшного диагноза собака погибла — зацепилась ошейником за забор и задохнулась.

Артист поделился горем с фанатами, а вскоре пришлось сообщить о собственном опасном недуге. Его обнаружили поздно, рак уже дал метастазы в легкое, но близкие верили, что шанс на спасение есть. Об этом Брэд говорил в видеообращении. Арнольд подчеркнул, что обратился к лучшим докторам, но никто из них не осмелился на благополучный прогноз — вероятность выжить составляла 10-15%.

«Я думаю, что мне, возможно, пора немного послушать It’s Not My Time („Это не мое время“ — песня группы 3 Doors Down. — Прим. ред.). Большое вам спасибо, ребята. Бог любит вас. Мы любим вас. Увидимся. Спасибо за все воспоминания. Теперь я верю, что It’s Not My Time действительно моя песня. Это будет битва, так что нам нужны ваши молитвы, воины! Спасибо вам за то, что вы лучшие фанаты в мире. Мы вас любим!» — сказал музыкант.

Арнольд не попал в счастливые 10%. В день смерти его окружала семья. Участники группы передали поклонникам благодарность от родных вокалиста за поддержку в трудное время и просьбу уважать их частную жизнь.

Песни авторства Брэда Арнольда стали одними из главных хитов нулевых, в том числе композиция Kryptonite, которую он написал на уроке математики в 15 лет. Группа 3 Doors Down была образована в 1996 году в штате Миссисипи и изначально состояла из Арнольда (вокал/ударные), Тодда Харрела (бас-гитара) и Мэтта Робертса (гитара). Известной она стала после выхода дебютного альбома The Better Life, вышедшего в 2000 году. Альбомы коллектива разошлись по миру тиражом свыше 20 миллионов копий.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти основателя рок-группы Three Dog Night Чака Негрона.

