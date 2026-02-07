Запрет на саундтрек Гуменника на Олимпиаде связали с антироссийскими настроениями в ЕС 

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Адвокат не исключил также коммерческие и юридические причины решения организаторов.

Запрет на использование саундтрека из кинофильма «Парфюмер» в программе российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх 2026 года может быть обусловлен антироссийскими настроениями в странах Евросоюза. Об этом заявил адвокат Аркадий Бух в комментарии 5-tv.ru.

По его словам, подобные решения стали частью сложившейся для российской команды реальности. При этом, как отметил эксперт, причины запрета не сводятся к одному фактору и могут иметь сразу несколько оснований.

«Концепция первая — это сильные европейские антирусские настроения, где русских пытаются подрезать, убрать, ликвидировать, особенно учитывая факт того, что вероятность получения (ими. — Прим. ред.) медалей — золотых, серебряных и бронзовых — достаточно высокая», — заявил Бух.

В то же время эксперт не исключил и коммерческую составляющую. По его словам, правообладатель музыкальной композиции мог запросить у стороны спортсмена значительную сумму за предоставление прав на использование произведения. Бух подчеркнул, что фигурное катание относится к сфере публичного коммерческого использования музыки, поскольку соревнования транслируются на многомиллионную аудиторию.

Адвокат пояснил, что в таких условиях для законного использования музыкального сопровождения необходимо согласие всех правообладателей.

«Теперь олимпийские соревнования — это не серое поле, а самая строгая зона юридического контроля в мире спорта. И там каждая секунда трансляции просчитывается юристами. Потому что речь идет просто о миллионах, иногда о десятках миллионов, сотнях миллионов долларов», — отметил он.

Бух добавил, что формальная ответственность за нарушения авторских прав, как правило, лежит на организаторах соревнований. Однако на практике последствия подобных решений чаще всего отражаются непосредственно на спортсменах, которые лишаются возможности выступать с выбранной программой.

