Гид по свиданиям: как порадовать вторую половинку в День всех влюбленных

Секрет удачного праздника — совместное удовольствие, а не эффектные жесты.

День всех влюбленных — это не только романтика, но и серьезный стресс для пар, особенно тех, кто начал встречаться недавно. Как выбрать идеальное занятие, избежать неловких пауз и что делать, если вы боитесь не угодить партнеру? Психолог Наталья Панфилова в интервью 5-tv.ru раскрыла секреты безупречного свидания.

Удовольствие для двоих

По словам эксперта, совершенно неважно, чем именно вы будете заниматься. Успех вечера зависит только от одного условия — идея должна искренне нравиться обоим.

«Если это пара, у которой уже устоявшиеся отношения, то об этом можно договориться заранее: один что-то предлагает, другой — что-то другое. Если это пара, которая только начала встречаться, то, по законам жанра, девушка будет ждать какого-то предложения от молодого человека», — отмтила Панфилова.

Лайфхак для мужчин

Если молодой человек переживает, что его идея не понравится спутнице, психолог советует написать небольшое письмо, предложив несколько направлений на выбор, например: ресторан, музей или каток.

Так девушка сможет сама выбрать вариант, который кажется ей уместным на текущем этапе отношений, или предложить свою идею и заранее настроиться на приятный вечер.

Почему музей лучше прогулки?

Для пар, которые еще плохо знают друг друга, Наталья Панфилова рекомендует выбирать места с интересным визуальным рядом, а не просто прогулки по городу.

«Если вы просто будете гулять по улице, то, помимо того, что можете замерзнуть, может оказаться так, что темы для разговора будут с трудом подбираться и возникнут дополнительные неловкости», — подчеркнула эксперт.

При этом в музее во время неловкого молчания можно будет обсудить картины на стенах или экспонаты.

Опасные ловушки

Активный отдых может стать испытанием. Психолог предупреждает: прежде чем звать партнершу в бассейн или на каток, стоит уточнить ее готовность, даже если вы уверены, что она предпочитает подвижное времяпрепровождение.

«Девушка может вспомнить, что у нее старый купальник и срочно нужно купить новый, а времени нет. Поэтому могут быть разные варианты, по которым активный человек откажется пойти на каток или в бассейн, а выберет какое-то спокойное место», — пояснила специалист.

Золотая формула праздника

Испортить свидание практически невозможно, если вы сами настроены на позитив. Когда человек готов получать удовольствие, у него просто не возникнет повода действовать на нервы партнеру.

«Когда человек соглашается на что-то из предложенного, он тоже закладывает туда свое удовольствие», — подчеркнула Наталья Панфилова.

Кроме того, по словам психолога, такой метод может помочь и в будущем: ведь партнеры уже на ранних этапах отношений научатся договариваться. Поэтому впоследствии с легкостью будут планировать выходные, которые понравятся обоим.

