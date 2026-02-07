Два человека пострадали в Белгороде при обстреле ВСУ с применением 10 ракет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За сутки в регионе зафиксированы атаки 21 ракеты и более 100 беспилотников.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по Белгороду, применив 10 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате обстрела ранены два мирных жителя.

«Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 10 ракет. Ранены двое мирных жителей. Бригада „скорой“ оказала им помощь на месте», — отметил губернатор.

Помимо пострадавших, обстрелом повреждены два коммерческих объекта и инфраструктурные сооружения, 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах и 12 частных домов.

За сутки в результате обстрелов региона пострадал 41 населенный пункт. ВСУ выпустили не менее 21 ракеты и задействовали около 115 беспилотников. Среди них 74 устройства были сбиты или подавлены средствами противовоздушной обороны. В ходе атак один человек погиб, шестеро получили ранения.

Ранее в тот же день губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о жертвах в регионе: один человек погиб, трое получили травмы, среди пострадавших — 13-летняя девочка. Он уточнил, что один из беспилотников упал на территорию частного дома, что стало причиной пожара.

