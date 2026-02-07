«Бесят все вокруг»: как перестать срываться на близких

Психолог Сафронов: мы срываемся на близких, потому что чувствуем себя в безопасности

Раздражение — это не повод для скандала, а важный симптом, требующий внимания.

Раздражение на вторую половинку или родителей часто вызывает чувство вины, но психологи уверяют: это абсолютно нормальная реакция. Почему те, кого мы любим больше всего, порой вызывают самое сильное желание «взорваться»?

Клинический психолог, практикующий психотерапевт, действующий член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Роман Сафронов специально для 5-tv.ru разобрал природу этого чувства и дал пошаговый план спасения нервной системы.

Ловушка «социопанорамы»

Человеческая душа — это сложная система, в которой каждый человек занимает свое строго определенное место. Психологи называют это «социопанорамой» или полем сближения. Мы подсознательно расставляем окружающих по разным зонам, словно фигуры на шахматной доске.

В «зеленой» зоне находятся те, кто нам дорог: вторые половинки, дети, родители. Именно здесь кроется главный подвох. По словам Романа Сафронова, чем ближе к нам человек, тем сильнее мы открываемся ему навстречу, снимая свои психологические щиты.

«Поэтому как раз самые близкие люди могут нас сильнее всего ранить и больше всего раздражать», — поясняет эксперт.

Коллега в «красной» зоне может вызвать лишь легкое недоумение, но член семьи в «зеленой» зоне способен спровоцировать настоящий эмоциональный взрыв.

Четыре главные причины раздражения

Психолог выделяет четыре основные причины, по которым накапливается негатив. Первая и самая частая — это наше неумение говорить «нет». Когда мы позволяем другим «садиться нам на шею» и заставлять нас делать то, что совсем не хочется, внутри начинает кипеть тихая злость.

Вторая проблема — это состояние «пустого аккумулятора», когда внутренних сил не осталось даже на обычный разговор. Если ваш личный ресурс на нуле, любая мелочь — будь то просьба помыть посуду или простой вопрос от близких — воспринимается как тяжелое посягательство.

Третий фактор связан с нашими внутренними сценариями и ожиданиями, которые мы неосознанно накладываем на других людей, заранее планируя их поведение. Когда человек в силу своего характера или настроения поступает иначе, мы можем быть с ним резкими.

Наконец, четвертая причина заключается в тяжелом грузе накопленного напряжения, который состоит из невысказанных вовремя претензий, затаенных обид и стресса, принесенного из других сфер жизни.

«Из-за этого как раз и происходит, что безобидное, казалось бы, действие, которое всего лишь создало искру, начинает в нас вспыхивать, разгораться и превращаться в пламя», — отмечает специалист.

Четыре рабочих шага от психолога

Роман Сафронов предлагает не мириться с раздражением, а работать с ним и дает конкретные инструменты.

В первую очередь психолог предлагает отказаться от ожиданий, принять индивидуальность другого человека и позволить себе быть настоящим. Специалист даже советует проговорить про себя: «Я принимаю другого человека таким, какой он есть. Позволяю ему не реализовывать мои ожидания».

Если первый способ не помог, то необходимо мысленно «взять» образ раздражающего близкого человека и переместить его в самую дальнюю зону социопанорамы. А после сделать его меньше и тусклее. Это снизит эмоциональный накал.

Также важно принять, что раздражение — это не враг, а сигнал организма: «Ты давно не отдыхал и не заботился о себе». Услышав его, необходимо сделать паузу и сделать что-то приятное для себя.

В заключение стоит задать себе вопрос: «На что я раздражаюсь?» Приняв эту причину, надо вспомнить три своих положительных качества, а затем — три качества другого человека, за которые вы его цените.

«В итоге помните, что если вы не раздражаетесь, скорее всего, вы тот, кто раздражает», — подчеркнул Роман Сафронов.

Специалист еще раз напомнил, что раздражение — это всего лишь сигнал нашего организма, и если мы начнем регулярно предпринимать эти шаги, то будем меньше реагировать на внешние факторы.

