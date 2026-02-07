«Такая гадость»: Тарасова про проблемы с выступлением фигуриста Гуменника на Олимпиаде

Гуменник успешно выступил на олимпийском отборе под саундтрек из «Парфюмера»

Российскому спортсмену запретили выступать на соревнованиях под песню из фильма.

Во время олимпийского отбора никто не предупреждал о проблемах с авторским правом на саундтрек из фильма «Парфюмер», который российский фигурист Петр Гуменник использовал во время выступления. Об этом рассказала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с 5-tv.ru.

«Чтобы участвовать в Олимпийских играх, ездил на отборочные соревнования, которые они же устраивали. Катал там прекрасно. И никто ничего не сказал. Они это специально делают сейчас? Такая гадость», — сказала она.

Стало известно, что Гуменнику запретили выступать на соревновании под песню из известного фильма из-за проблем с авторскими правами. В данный момент команда спортсмена планирует заменить программу под саундтрек из «Дюны».

Поклонники фигуриста тем временем запустили в соцсетях целый флэшмоб, в котором настаивают на разрешении допустить Петра Гуменника к выступлению.

Известно, что под данную песню катаются многие фигуристы, но права на ее использование отозвали по какой-то причине именно у россиянина. Об этом пишет Telegram-канал «СЭ» «Олимпийский».

В ночь с 6 на 7 февраля в Милане прошло открытие Олимпийских игр. В них примут участие более 2800 спортсменов из более чем 90 стран. Состязания будут продолжаться до 22 февраля. На турнире разыграют 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).

Ранее 5-tv.ru писал, что на Олимпийских играх в Италии выступят 13 россиян. Наши спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе.

