«Актуально и красиво»: стилист рассказала, с чем сочетать главный цвет 2026 года

«Облачный танцор» абсолютно белый без какого-либо подтона.

Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2026 года цвет «Облачный танцор». Он абсолютно белый без какого-либо подтона. Его можно внедрить в абсолютно любой образ. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала имидж-стилист Екатерина Краснова.

По словам эксперта, многие зачастую используют белый цвет в летних образах, однако и зимой его можно спокойно использовать.

«Зимой кажется, что белый цвет не актуален. Но вы вниз можете надеть спокойно юбку белого цвета. Например, юбку из плотной ткани — будет актуально, тепло и комфортно, а особенно если возьмете еще плотные колготки, которые тоже актуальны в 2026 году, и наденете еще красивые светлые ботиночки <…> которые будут уходить под юбку», — пояснила имидж-стилист.

Краснова советует не бояться использовать в образе разные сочетания материалов, но при этом все в белом цвете, например, мех, хлопок и трикотаж. Это может отлично сочетаться между собой, и за счет яркого цвета вы точно будете выделяться на любом мероприятии.

Также стилист обратила внимание, что «Облачный танцор» отлично сочетается с цветом сливочного масла. Екатерина предложила образ из белой юбки и сливочной блузы.

«Поэтому, если вам хочется добавить в жизни красок, радости, цвета, то, пожалуйста, можете сочетать такой вот сливочный цвет с нашим облачным танцором», — сказала Краснова.

Еще одно яркое сочетание — это белый и винный цвета. Образ в таких оттенках выглядит строго, спокойно и более взросло. Также стилист собрала модный классический лук с белым верхом и черным низом для тех, кто не особо хочет внедрять в свой гардероб что-то экстраординарное.

«Классическое сочетание, конечно же, белый с красным. Это будет смотреться всегда актуально, красиво, ярко. Поэтому тоже, пожалуйста, применяйте. Белый с красным всегда сочетается очень красиво», — добавила эксперт.

Кроме того, по словам Красновой, «Облачный танцор» хорошо сочетается с принтом, например, с леопардовым.

«Но если вдруг вы все-таки не приемлете белый цвет полностью <…> вы можете добавить, допустим, манжеты, очень будет красиво смотреться под, допустим, ваш жакет или, может, будет смотреться под обычный джемпер. Можете надевать, допустим, такие воротнички, которые тоже аксессуар съемный <…> либо же вы можете добавить косыночку», — дала совет стилист.

