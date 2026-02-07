Десятки миллионов под арестом: что изъяли у блогера Лерчек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В числе арестованного имущества — браслеты, серьги, ожерелья и дорогостоящие часы известных ювелирных домов, а также крупная сумма наличных.

Следствие изъяло у блогера Валерии Чекалиной, известной в публичном пространстве как Лерчек, ювелирные украшения и наличные деньги на сумму 46 миллионов рублей. Об этом стало известно из судебных документов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

Во время обысков в доме знаменитости были изъяты 22 комплекта украшений различных премиальных брендов, в том числе Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier и другие. Среди украшений было восемь браслетов, несколько пар сережек, ожерелья, а также трое дорогих часов.

Как следует из документов, все вещи были упакованы в картонную коробку и помещены на хранение следователем. Вместе с украшениями в доме были найдены и арестованы наличные в размере около 46 миллионов рублей.

Ранее, 19 января 2026 года, суд отказал блогеру Лерчек в возврате изъятых при обыске ювелирных украшений. Уточняется, что адвокат Чекалиной Олег Бадма-Халгаев просил вернуть изделия блогеру. По его словам, Валерия намеревалась их продать, чтобы на вырученные деньги содержать детей. Эти украшения не являются вещественными доказательствами, а значит, суд распоряжаться судьбой данных изделий не имеет права. Поэтому не может дать разрешение на их возврат, говорится в документах.

Лерчек находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. Фигурантами данного процесса также являются экс-супруг блогера Артем Чекалин и их знакомый.

Валерия свою вину отрицает, а вот ее бывший муж и их сообщник обвинения признали. Кроме того, блогер должна налоговой более 28 миллионов рублей.

От бывшего мужа интернет-знаменитость воспитывает троих детей: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев. В настоящее время Лерчек вновь беременна — от аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини. У пары родится мальчик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывшего партнера Чекалиных приговорили к 2,5 года лишения свободы за вывод денег в ОАЭ. Фигурант дела полностью признал вину и заключил инициативное соглашение о сотрудничестве со следствием.

