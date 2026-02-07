«Ему нечем было болеть»: Павлиашвили вспомнил последний разговор с Цоем перед гибелью

Фото, видео: 5-tv.ru

Артисты даже планировали совместную работу в будущем.

Певец и композитор Сосо Павлиашвили вспомнил, как его похвалил легендарный рок-музыкант Виктор Цой. О последнем диалоге с культовым артистом исполнитель хита «Небо на ладони» рассказал 5-tv.ru после участия в шоу «Посиделки на Дорожном радио» с ведущим Никитой Леоновым.

«Ранее, конечно, мы уже виделись с Виктором, и всегда здоровались. А в этот раз зашел разговор про 1989 год. Цой мне напомнил про мою победу на Юрмале в том году. Общался со мной только на „вы“. Рассказал, что смотрел этот конкурс и был восхищен моим выступлением. Я исполнил тогда песню „Свобода“ на грузинском языке. В диалоге с ним мы наметили сделать что-то совместное в будущем», — признался Сосо Павлиашвили.

Как признается грузинский музыкант, вспомнить все детали той теплой встречи спустя много лет невозможно. Тем более в то время жизнь у артистов была бурной и насыщенной: каждодневные съемки, мероприятия и выступления.

«Меня его слова не удивили, почему я должен был удивиться? Я же знал, что на выступлении действительно все было здорово! Однако мне было очень приятно, что это сказал человек, для которого собрать целый стадион — ничего не стоит… Даже не стадион, он мог выйти, встать на пьедестал, как символ, и в то же мгновение собрался бы весь город, весь русскоговорящий мир! Цой был абсолютно земным человеком. Простой, нормальный парень с района, с твоей улицы, поэтому ему верили», — с теплотой в голосе и улыбкой на лице сказал Сосо.

Даже малая капля славы способна затуманить рассудок, однако Виктору Цою это не грозило. О том, как справлялся культовый музыкант со всеобщим обожанием, Павлиашвили ответил весьма эмоционально.

«Какая звездная болезнь? Ему не надо было болеть ничем! Наоборот, лечил, от него шло очищение! Люди просто смотрели на него, и им становилось хорошо. Он был удивительным! Такие люди рождаются один раз за сто лет!» — поведал Сосо.

