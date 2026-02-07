Возбуждено уголовное дело после взрыва петарды в руках подростка в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Мальчик выносил мусор и нашел пиротехнический снаряд — он сдетонировал у несовершеннолетнего прямо в руках.

В подмосковных Люберцах возбуждено уголовное дело после взрыва петарды, в результате которого пострадал 16-летний подросток. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По предварительным данным, 7 февраля подросток нашел петарду, которую взял с собой. Впоследствии она взорвалась в его руках», — заявила сотрудник Следственного комитета.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

В субботу, 7 февраля, подростку оторвало пальцы разрывом петарды в подмосковных Люберцах. Мальчик выносил мусор и нашел пиротехнический снаряд — он сдетонировал у несовершеннолетнего прямо в руках. Раненого госпитализировали, медики ампутировали ему несколько пальцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Красногорске школьник поднял с земли взрывное устройство — оно было замаскировано под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. После этого произошла детонация. У ребенка были диагностированы разрывы мягких тканей, а также повреждения пальцев кисти. Врачам пришлось ампутировать часть пальцев пострадавшего. Специалисты работают над тем, чтобы ускорить заживление ран и максимально восстановить функции руки.

