Масленица без иллюзий: сколько в 2026 году будут стоить ингредиенты для блинов

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Стоимость продуктов за последние годы выросла неравномерно.

Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля. По данным издания KP.RU, средняя стоимость приготовления традиционных блинов со сметаной для всей семьи составила 354 рубля. Расчеты проводились на основе актуальных розничных цен на продукты в российских магазинах.

Самым дорогим компонентом набора остается сметана — 145 рублей за порцию, рассчитанную на семью. Литр молока стоит 98 рублей, килограмм пшеничной муки — 55,8 рубля. Дрожжи обходятся в 25 рублей, два куриных яйца — в 19 рублей. Среди доступных ингредиентов выделяются сахар и соль: две столовые ложки сахара стоят 3,4 рубля, а необходимое количество соли — примерно 0,3 рубля.

Расчет проведен на основе классического рецепта блинов на молоке с использованием муки, яиц, сахара, соли и растительного масла, с учетом подачи со сметаной. Стоимость отражает набор продуктов для приготовления порции, рассчитанной на всю семью.

Для сравнения, в 2025 году средняя стоимость продуктового набора для приготовления блинов на семью составляла 142 рубля. Основной рост цены за год связан с увеличением стоимости молока и сметаны, а также незначительным подорожанием яиц и муки.

Добавки к блинам демонстрируют значительную разницу в ценах. По данным Life.ru, самой дорогой начинкой остается красная икра — около 182 рублей за порцию. Более доступными являются сладкие добавки: черничное варенье стоит 34 рубля за порцию, клубничное, малиновое, вишневое и абрикосовое — по 36 рублей. Сгущенное молоко обходится в 33 рубля, сметана — в 28 рублей за порцию.

В Москве самой популярной начинкой для блинов в 2025 году оказалась сметана. Это следует из опроса на портале мэра и правительства столицы, в котором приняли участие более 185 тысяч человек. За сметану проголосовали 39% респондентов, за мед — 26%, за сливочное масло — 15%. В 2024 году лидером предпочтений москвичей была красная икра.

Также данные Росстата подтверждают постепенный рост стоимости набора продуктов для приготовления теста на четыре порции. В 2022 году набор обходился примерно в 75 рублей, в 2023 году подорожание молока увеличило цену до 81 рубля. В 2024 году рост стоимости в основном связан с куриными яйцами, и цена теста достигла 89 рублей.

Стоимость добавок также увеличивается. Цена 100 граммов варенья, джемов и повидла с 2022 года выросла на 10,34 рубля и составила 46,5 рубля. Мед прибавил 10,9 рубля, сгущенное молоко подорожало с 28,7 до 39,3 рубля за 100 граммов.

Диетолог Ольга Ямилова в беседе с KP.RU напомнила о необходимости умеренности в питании во время Масленицы. Специалист посоветовала не употреблять более двух–четырех блинов в день, чтобы избежать набора лишнего веса.

Масленица остается древним славянским праздником, символизирующим проводы зимы и встречу весны. В течение недели принято ходить в гости, угощать близких блинами и проводить время в кругу семьи.

