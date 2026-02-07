Ушел из жизни прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

Фото: Telegram/Государственный музей А. С. Пушкина/pushkin_museum

Дата смерти совпала с Днем памяти великого поэта по старому стилю.

В Москве на 78-м году жизни скончался прямой потомок Александра Сергеевича Пушкина Вячеслав Гуцко. О потере сообщили в пресс-службе Государственного музея А. С. Пушкина.

Вячеслав принадлежал к пятому поколению наследников поэта, являясь прапраправнуком его старшего сына Александра.

«Более пятидесяти лет он (Вячеслав Гуцко. — Прим. ред.) проработал на заводе им. Лихачева в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения», — написали в Telegram-канале музея.

Представители учреждения также отметили печальное совпадение, что дата его смерти пришлась на 7 февраля — День памяти великого поэта по старому стилю.

«Государственный музей А. С. Пушкина выражает глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича Гуцко», — подчеркнули в пресс-службе музея.

В культурном сообществе Гуцко знали как близкого друга Государственного музея А. С. Пушкина, с которым он активно сотрудничал долгие годы.

