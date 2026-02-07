«Хоть на туалете»: Бондаренко о том, что Джиган пишет музыку в кровати

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Профессионализм заключается только в том, как человек преподносит то, что он делает.

Рэпер Джиган может писать музыку хоть сидя на унитазе, если это приносит прибыль. Такое мнение выразил актер театра и кино Станислав Бондаренко в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на закрытом бизнес-завтраке Дома Культуры и музыкального продюсера Дарьи Кузнецовой.

Ранее Джиган высказывался о том, что пишет музыку, лежа в кровати. Станислав высказался по этому поводу.

«Да вообще на самом деле абсолютно пофиг. Хочет в кровати, хочет на туалете — вообще без разницы. Кто как хочет, тот так и творит», — заявил актер.

По словам Бондаренко, профессионализм заключается только в том, как человек преподносит то, что он делает.

«Профессионализм заключается только в твоем исполнении, наверное, в твоем подходе, в твоем вайбе <…> как ты делаешь это эксклюзивным — только так», — заверил Бондаренко.

Актер также поделился, что ему тяжело работать и готовиться к роли дома. В основном он делает это ночью, когда все домашние уже спят. Однако если дело касается непосредственно репетиций сценария, то это всегда происходит на сцене.

«Репетировать дома сложно, поэтому мы никогда дома не репетируем. Все у нас театральные проекты — они репетируются в отдельных аудиториях, на сцене и так далее, в репетиционных залах», — пояснил артист.

