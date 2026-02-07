Умер музыковед и критик Иосиф Райскин

Фото: ВКонтакте/Союз композиторов Санкт-Петербурга/composersspb

Он был членом Союза композиторов Санкт-Петербурга и кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Не стало музыкального критика Иосифа Райскина. Об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга в социальной сети «Вконтакте».

Музыковед и историк музыки скончался на 91 году жизни. Он возглавлял редакцию газеты «Мариинский театр», состоял в Союзе композиторов Санкт-Петербурга и имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Причина смерти не сообщается.

По первому образованию Райскин были физиком, однако окончил консерваторию, защитив диплом о квартетах Мясковского. Его статьи и книги стали важной частью музыкальной летописи Петербурга, отметили в Мариинском театре.

Информация о дате и месте прощания будет объявлена позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла заслуженная артистка России и актриса Оренбургского государственного областного драматического театра имени Максима Горького Изольда Лидарская. Также 7 февраля не стало советского и российского актера кино Игоря Гузуна, известного по работе над фильмом «Елки-10».

