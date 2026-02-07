Агент актрисы Фроловцевой опроверг информацию о ее госпитализации

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее в СМИ появилась информация, что артистка якобы была доставлена в медицинское учреждение с нарушением ритма сердца.

Информация о госпитализации и проблемах со здоровьем у заслуженной артистки России Анны Фроловцевой не соответствует действительности. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила агент актрисы Елена Галанова.

Ранее в СМИ появилась информация, что звезда телевизионного сериала «Воронины» якобы была доставлена в медицинское учреждение с нарушением ритма сердца и провела там несколько дней.

По словам Галановой, в настоящее время Фроловцева находится дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда сериала «Воронины» актриса Екатерина Волкова отпустила свою единственную 14-летнюю дочь Лизу на выходные к парню. Актриса сказала, что не хочет ставить «палки в колеса» своему ребенку, поэтому разрешила ей провести время с парнем и отметить его день рождения. По словам Волковой, ей не просто далось решение отпустить Лизу с парнем в путешествие, однако она хочет быть опорой для дочери, а не стражем. Желание поддержать подростка, как отметила Екатерина, оказалось куда сильнее ее страха.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.