«Дергается глаз»: Тодоренко о том, как хронический недосып меняет ее внешность

Регина Тодоренко призналась, как хронический недосып меняет ее внешность
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Многодетная мама продолжает работать, совмещая съемки и заботу о трех сыновьях.
Блогер и телеведущая Регина Тодоренко откровенно рассказала подписчикам о цене, которую ей приходится платить, совмещая насыщенный рабочий график и заботу о трех детях.
Жена музыканта Влада Топалова опубликовала контрастные фото из повседневной жизни. На одном снимке Регина сияет на светском мероприятии, а на другом — выглядит уставшей в аэропорту, куда отправилась вместе с младшим сыном.
По словам знаменитости, хронический недосып сказывается не только на ее самочувствии, но и на внешности. Тодоренко отметила: у нее уже дергается глаз и появились морщины.
«Бодра, весела. Спала целых два часа. Я прям вообще не знаю, как мне выжить. Я хочу спать», — сказала Регина Тодоренко.
Многодетная мама продолжает работать. Несмотря на постоянную нагрузку, блогер не теряет чувство юмора и с привычной иронией говорит о новых «проблемах».
