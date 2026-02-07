В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ

Фото: Telegram/Оперштаб Белгородской области/operativno31

Также были повреждены объекты инфраструктуры.

В Белгороде на территории одного из инфраструктурных объектов в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали четверо мужчин. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам главы региона, двое из мужчин получили баротравму и ушиб коленного сустава. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи сразу оказала им необходимую помощь.

«Еще у двоих мужчин предварительно диагностировали баротравмы и ушиб височной области. Для обследования они направлены в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

Он также добавил, что в результате ракетного обстрела ВСУ были повреждены семь транспортных средств, объекты инфраструктуры и остекления в четырех частных домах.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. Сейчас проводим совещание по ликвидации последствий очередного обстрела города Белгорода», — подчеркнул Гладков.

Территории РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник задействует не только дроны, но и ракетное оружие. Чаще всего целями ВСУ становится мирное население.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО за ночь сбили 82 украинских беспилотника над регионами России. Атаке со стороны противника подверглись 13 городов.

