«Всегда про одиночество»: Анна Банщикова о хорошем кино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса рассказала о своей героине в триллере режиссера Юрия Быкова «Вершина».

Любое хорошее кино — всегда про одиночество. Таким мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru поделилась актриса театра и кино Анна Банщикова на съемках триллера режиссера Юрия Быкова «Вершина».

«Вообще, любое хорошее кино про одиночество и про любовь, так как бы глобально. Про одиночество, конечно, про человека, про поиски, опять же повторюсь, смыслов каких-то человеческих», — сказала актриса, отвечая на вопрос о теме фильма.

В этой картине Банщикова играет одну из участниц экспедиции — группа любителей под присмотром трех гидов начинает восхождение, которое перевернет их мировоззрение. Их ждут лавины, холод, страх и собственные демоны, от которых не спрячешься ни внизу, ни наверху.

Героиня Банщиковой находится в поисках любви, как и любой другой человек на Земле. Ей предстоит испытать это чувство, разочароваться в нем, проверить себя на прочность и, может быть, понять, что ей действительно нужно. По словам артистки, все персонажи, а также все реально существующие люди по-своему одиноки.

В картине также приняли участие Артем Быстров, Александр Робак, Кирилл Полухин, Олег ФОмин, Мария Денисова и другие.

Ранее 5-tv.ru писало том, что актер Олег Савостюк рассказал о первой любви.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.