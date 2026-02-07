«Не могу сказать, что счастлива»: Лариса Рубальская о разных периодах жизни

Лариса Рубальская: счастье — это когда желания совпадают с возможностями

Поэтесса призналась: она старается писать так, чтобы людям было легче пережить тяжелые удары судьбы.

Счастье — это когда желания человека совпадают с возможностями. Такое мнение в беседе с корреспондентом 5-tv.ru выразила поэтесса Лариса Рубальская на закрытом бизнес-завтраке Дома Культуры и музыкального продюсера Дарьи Кузнецовой.

По словам Рубальской, у каждого человека свое понятие счастья. При этом себя она не считает счастливым человеком.

«Я прожила все, что может пережить человек в течение жизни. Счастливые, несчастливые, тяжелые, радостные минуты <…> В разные периоды жизни, в разном состоянии (счастье — Прим.ред.) у всех разное», — пояснила поэтесса.

Также Лариса Рубальцева отметила, что ее сердце трогают человеческие взаимоотношения, и она старается писать так, чтобы людям было легче пережить трудные моменты своей жизни.

«Я стараюсь писать так, чтобы кому-то немножко сделать легче. Пережить то, что ему приходится пережить: любовь, уход такой, когда люди расходятся между собой, когда теряют друг друга. Мне важно радовать», — сказала Рубальская.

