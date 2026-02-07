Генерал-лейтенант Алексеев пришел в сознание после покушения

Фото: Министерство обороны РФ

Киллер, стрелявший в военнослужащего, задержан сотрудниками спецслужб.

Генерал-лейтенант Минобороны РФ Владимир Алексеев, на которого 6 февраля было совершено покушение в одном из московских ЖК, пришел в себя в больнице. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник отметил, что киллер, стрелявший в Алексеева, задержан сотрудниками спецслужб. Уточняется, что подозреваемый пытался скрыться на самолете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве было совершено нападение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Согласно данным Следственного комитета России, в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелили в мужчину, а затем скрылся с места происшествия. Потерпевшего экстренно госпитализировали в городскую больницу.

Возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

