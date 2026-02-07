Умер советский и российский актер Игорь Гузун

Фото: Кадр из сериала «ПОБЕДИТЕЛИ», 2017г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За годы карьеры он принял участие в создании десятков кино- и телепроектов, включая сериалы «Кодры», «Полк Шарпа», «Черноморский рейд».

Не стало советского и российского актера, сценариста, продюсера и художника-постановщика Игоря Гузуна, известного по участию в работе над фильмом «Елки-10». Он ушел из жизни 6 февраля 2026 года, сообщается на портале «Кино-Театр.ру». Информации о причине смерти нет.

Игорь Гузун пришел в кинематограф в далеком 1988 году, испробовав свои силы на должностях ассистента режиссера и актера, а позже работал как самостоятельный режиссер.

Игорь Гузун причастен к созданию десятков различных проектов, в том числе сериалов и фильмов «Кодры», «Черноморский рейд», «Вендетта по‑еврейски», «Приключения Марко Поло», «Полк Шарпа», «Мастер и Маргарита», «Елки‑10» и других.

Уникальной способностью Гузуна было свободное владение рядом иностранных языков — русским, английским, итальянским и румынским, благодаря ему он работал в том числе над международными проектами.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.