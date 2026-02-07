Фото: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES

Российская армия освободила этот город больше месяца назад.

Боевики киевского режима при отступлении из Димитрова убили семью. Об этом РИА Новости рассказал житель города Вячеслав Мироненко.

«Возле базара, возле девятиэтажек, старичков — соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком <…> ни за что. Уходили — взяли и застрелили», — сказал мужчина.

По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелили мужчинам прямо в лоб, а женщине — в затылок.

До этого жительница Димитрова Ирина Щербина также рассказала журналистам о том, что киевские боевики с помощью дронов регулярно наносили удары по людям, которые шли за водой к церкви. В результате этих действий девять человек пострадали, а двое погибли.

Российская армия освободила населенный пункт Димитров, находящейся в Донецкой Народной Республике (ДНР), в конце декабря 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киев до сих пор удерживает в плену 12 жителей Курской области, вывезенных из региона в ходе вторжения ВСУ 6 августа 2024 года.

