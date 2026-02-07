Вернуться не получится? Сможет ли Сабуров добиться отмены запрета на въезд в РФ

ТАСС: Сабуров вряд ли сможет добиться отмены запрета на въезд в РФ на 50 лет

Фото: legion-media/Persona Stars/038

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Документ вступил в силу еще 30 января.

Комик Нурлан Сабуров вряд ли сможет отменить через суд запрет на въезд на территорию Российской Федерации на 50 лет. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ведомстве подчеркнули, что срок запрета на въезд может быть сокращен или отменен только в случае признания недействительным действующего постановления вышестоящим судом.

При желании Нурлан Сабуров может обратиться с жалобой в кассационный суд, при этом вероятность того, что он выиграет дело крайне низкая. Основанием для отмены запрета, как пояснили в правоохранительных органах, может стать, например, нарушение процессуальных норм при привлечении его к ответственности.

Еще в ведомстве отметили, что судебная практика не предполагает отмены подобного решения.

Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Документ вступил в силу еще 30 января. Сам комик узнал о постановлении в пятницу, 6 февраля, когда вернулся в Москву из ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сабуров прилетел в Алма-Ату после запрета на въезд в РФ. Комментировать ситуацию комик отказался.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.