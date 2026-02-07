«Мечтаешь только об одном»: актер Артем Быстров о том, что делает человека несчастным

Актер Быстров: когда люди выходят из зоны комфорта, они иначе смотрят на мир

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Люди, как считает знаменитость, не ценят то, о чем просят.

Люди не ценят то, о чем просят. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился актер Артем Быстров на съемках триллера Юрия Быкова «Вершина».

Артист рассказал, что, когда люди выходят из зоны комфорта, они начинают по-другому смотреть на мир. Однако, вернувшись обратно в привычную среду, очень быстро забывают о своих открытиях.

«Это как бы природа человека. Когда ты болеешь и у тебя температура 39, ты мечтаешь только об одном: чтобы у тебя прошла температура и ты встал. Но как только у тебя проходит температура и ты встаешь, ты через два дня забываешь об этом. И уже как бы не ценишь то, что можешь просто ходить и дышать», — сказал Артем Быстров.

По словам актера, когда человек находится на природе, у него есть возможность заново осознать простые истины. Зачастую, как уточнил Быстров, в городской суете не до этого.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Анна Банщикова думает об одиночестве.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.