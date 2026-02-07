Силы ПВО за ночь сбили 82 украинских беспилотника над регионами России

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Атаке со стороны противника подверглись 13 городов.

В ночь с 6 на 7 февраля дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации (ПВО РФ) сбили 82 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере MAX.

По данным военного ведомства, боевики киевского режима направили дроны на 13 городов. Российские военные отражали атаку противника с 23:00 до 7:00 по московскому времени. Наибольшее количество ПВО РФ уничтожило над Волгоградской областью — 45.

Помимо этого, ВС РФ перехватили и уничтожили восемь беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями, по четыре — над Орловской и Тверской областями, три — над Курской областью и по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

Территории РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник задействует не только дроны, но и ракетное оружие. Чаще всего целями ВСУ становится мирное население.

Ранее 5-tv.ru писал, что восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Адыгее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.