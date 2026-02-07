Фото, видео: Фадеичев Сергей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчет модернизированной ТОС прибыл на огневую позицию и выполнил серию залпов по указанным координатам.

Военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» термобарическим ударом уничтожили укрепленный опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на красноармейском направлении.

Расчет войск беспилотных систем группировки «Центр» обнаружил скопление живой силы противника в лесополосе на позициях опорного пункта ВСУ перед позициями наших подразделений. После получения боевой задачи, военнослужащие группы дозора заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины, где произвели разведку местности и с помощью детекторов дронов убедились в отсутствии ударных БпЛА противника в районе огневой позиции.

Расчет модернизированной ТОС-1А «Солнцепек» с группой огневой поддержки прибыл на огневую позицию и выполнил серию залпов 220-мм термобарическими снарядами по указанным координатам. С помощью автоматизированной системы управления огнем цель была уничтожена. После нанесения огневого поражения, основная группа убыла в тыловой район, перезарядилась и встала на боевое дежурство.

В ходе проведения специальной военной операции личный состав 29-йбригады РХБ защиты выполняет задачи на самых опасных направлениях, экипажи боевых машин ТОС наносят существенное огневое поражение ВСУ, уничтожая опорные пункты и живую силу противника, сжигая все на своем пути.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

