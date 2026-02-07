«Врачи долго боролись»: еще один ребенок умер после ДТП под Красноярском

Минздрав: Пострадавшая в ДТП с грузовиком под Красноярском девочка скончалась

Второго февраля на автобус со школьниками упал модульный дом, отцепившийся от грузовика.

Девочка, пострадавшая в результате ДТП с грузовиком под Красноярском, скончалась. Она умерла утром 7 февраля. В 20-ю больницу Красноярска в крайне тяжелом состоянии ее доставил борт санитарной авиации из Бородинской больницы. Об этом рассказали представители регионального отделения Минздрава. Несмотря на усилия медиков, ребенка спасти не удалось.

«Врачи долго боролись за жизнь ребенка, но полученные при ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приносим соболезнования родным и близким», — заявили в ведомстве.

Еще трех детей, получивших ранения в этой аварии, выписали из Канской межрайонной больницы. Еще одна девочка закончила лечение в 20-й больнице Красноярска. Один парень продолжает стационарное лечение. Другую пострадавшую доставили в Москву — в Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова.

Авария произошла 2 февраля на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». На автобус со школьниками упал модульный дом, отцепившийся от грузовика и выкатившийся на встречную полосы. На месте погибли пятеро — четверо подростков и их сопровождающая. Еще семерых пострадавших с различными травмами госпитализировали.

Водители обеих машин остались невредимыми. Предполагаемый виновник ДТП был лишен прав за езду в пьяном виде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru виновника ДТП из Иркутска задержали при помощи Интерпола. Беглец жил сначала в Турции, а потом в ЮАР.

