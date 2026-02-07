Нурлан Сабуров прилетел в Алма-Ату после запрета на въезд в Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Против комика ввели санкции за критику СВО, нарушения миграционного и налогового законодательства.

Комик Нурлан Сабуров, которому был запрещен въезд в Россию, прилетел в Алма-Ату, где его уже ждали журналисты. Еще до прибытия юмориста в аэропорт, местные сотрудники рассказали, что никто из пассажиров его рейса не планирует выходить через VIP-зону. В казахстанской воздушной гавани это стоит 100 тысяч тенге — около 15 тысяч в пересчете на рубли. Однако этим выходом регил воспользоваться Сабуров.

Закономерно встреченный корреспондентами, комик отказался идти на контакт и буквально сбежал. Он быстро проследовал в серый автомобиль BMW M760e (Стоимость такой машины составляет в среднем 17 миллионов рублей. — Прим. ред.), асотрудница аэропорта помогала ему скрыться от камер. На обращения журналистов Сабуров не отреагировал — быстро разогнался и уехал.

Прежде юмориста, прилетевшего из Дубая, задержали в столичном аэропорту Внуково. Сообщалось, что его остановили на досмотре и сообщили о запрете въезда в страну сроком на 50 лет из-за критики спецоперации, нарушения миграционного и налогового законодательства. Сабуров не мог ни вернуться в Дубай, ни остаться в России, якобы у него не было денег на обратный билет. На билет в Алма-Ату, видимо, нашлись.

Артист проживал в РФ с 2014 года, но так и не получил российского гражданства. По некоторым данным, он сознательно отказывался от паспорта, ссылаясь на «коммерческие риски». При этом три года назад он прибрел участок в элитном жилом комплексе в Подмосковье, на котором стоит коттедж, Geländewagen 2018 года с личным номером SBR и Cadillac Escalade 2021 года — только это имущество оценивается в 160 миллионов рублей.

Кроме того, Сабурову приписывают связи с рядом зарубежных артистов, среди которых азербайджанский стендапер Идрак Мирзализаде, арестованный за оскорбление россиян. Сам он отпускал язвительные шутки по поводу спецоперации и мобилизации и однажды высмеял украинскую активистку, пришедшую на его концерт в платье с красными пятнами: «У нее, наверное, месячные». В итоге стал опальным и на Украине, и в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Нурлана Сабурова Диана начала распродавать коллекцию брендовых вещей.

