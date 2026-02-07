Без отдыха от холодов: как долго Москва останется скованной морозами

РИА Новости: в Москве в ближайшее время сохранится морозная погода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Недавно синоптики давали жителям столицы слабую надежду на потепление.

Погода в Москве в ближайшее время принципиально не изменится, морозы пока уходить не планируют. Более того, синоптики не берутся даже за прогнозы — как надолго задержатся холода, они не могут предсказать. Об этом журналистам РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Прежде в прессе появились сообщения о завершении периода аномальных холодов в столичном регионе. Отмечалось, что они простоят до середины февраля. Об этом, в частности, «Известиям» заявляла ведущий специалист информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова. После допускалось кратковременное ослабление морозов.

Макарова обещать потепления не спешит. И на соответствующие вопросы ответ дала не самый обнадеживающий.

«Вы знаете, такие данные за пределами нашего прогноза. Я даже не могу ответить, когда», — отметила эксперт.

По словам метеоролога, в субботу днем и ночью в Москве будет примерно так же, как в последние дни — ночью ожидаются минус 13 — минус 15 градусов, небольшой снег, местами умеренный снег. Возможно выпадение осадков до трех миллиметров за сутки.

