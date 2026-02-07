Украина требует гарантий безопасности от США до заключения соглашения

Фото: Reuters/Hamad Al Kaabi/UAE Presidential

Источники сообщают, что сроки урегулирования, на которые рассчитывает Белый дом, могут затянуться.

Украина отказывается идти на соглашение по урегулированию конфликта с Россией до того, как США и другие страны предоставят гарантии безопасности. Об этом сообщают журналисты агентства Reuters со ссылкой на ряд источников, близких к ситуации.

«Позиция Киева такова, что ничего не может быть согласовано, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны США и партнеров», — сказано в материале.

Отмечается, что американские и украинские участники переговоров обсудили амбициозную цель — достижение мирного договора в марте. Однако, предполагают источники, эти сроки будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по территориальному вопросу.

Согласно плану, о котором говорят представители Киева и Вашингтона, любое соглашение будет вынесено на референдум украинских избирателей. Одновременно они примут участие в национальных выборах.

Информаторы агентства также подчеркнули, что американская переговорная группа под руководством спецпосланника Стива Виткоффа и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, на недавних встречах в Абу-Даби и Майами настаивали — голосование должно состояться в ближайшее время.

При этом Трамп, скорее всего, пока будет сосредоточен на внутренних делах, ведь впереди промежуточные выборы в Конгресс. Это значит, что у чиновников «будет меньше времени и политического капитала для заключения мирного соглашения».

Ранее, сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине.

