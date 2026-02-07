В суд поступила жалоба на приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Злоумышленники уже получили свои сроки, а певица передала ключи новой собственнице элитной недвижимости Полине Лурье.

В Московский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной. Об этом журналистам 5-tv.ru сообщили представители суда.

Приговоры по делу о продаже объекта недвижимости звезды в Хамовниказ фигуранты получили в ноябре 2025 года. Надежде Цырульникова, исполнившая роль курьера и забравшая деньги у Долиной, была осуждена на семь лет лишения свобобы и штраф в миллион рублей.

Трое других фигурантов - Андрей Основа, Арьур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев - проведут, согласно решению суда, от четырех до семи лет в колонии, а также заплатят штраф в размере 900 тысяч рублей.

По данным сотрудников пресс-бюро Федеральной службы исполнений наказаний (ФСИН) РФ, Дмитрий Леонтьев отбывал наказание по предыдущему приговору в Марий Эл и сразу после освобождения подключился к мошеннической схеме с квартирой Долиной.

Летом 2024 года артистка продала квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей и вскоре после заключения договора заявила, что стала жертвой мошенников, которые прибрали вырученные деньги и другие накопления. Она оспорила сделку в суде, оставив Лурье и без жилья, и без денег.

В декаюре 2025-го защита покупательницы добилась отмены этого решения в Верховном суде и вернула ей право собственности. С задержкой, при участии приставов и полиции Лариса Долина передала ключи Лурье 19 января.

Ранее, писал 5-tv.ru, пенсионерка из Ульяновска умерла после аферы с квартирами по так называемой схеме Долиной.

