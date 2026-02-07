«Чтобы было стыдно»: Песков придумал, как заставить театралов соблюдать дресс-код

В Кремле не поддержали идею обязательного дресс-кода для зрителей театров

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Народный артист России Николай Цискаридзе предложил строго отсеивать зрителей, которые пришли на спектакль в неподобающем виде.

В Кремле прокомментировали дискуссию о введении обязательного дресс-кода для театралов. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что строгие правила не дадут необходимого эффекта, и для этого нужны другие методы.

«Насаждать культуру, я считаю, неправильно, ее нужно развивать, нужно делать так, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр», — пояснил Песков.

По мнению представителя Кремля, посещение спектаклей должно сохранять свой особый статус.

«Театр все-таки должен быть храмом культуры», — добавил он.

Обсуждение внешнего вида зрителей началось после предложения народного артиста России Николая Цискаридзе ввести дресс-код для посетителей театров. Артист уверен, что появление в залах в шортах или пляжной обуви недопустимо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге руководителя уволили за внешний вид.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX