Всего три человека в день: ученые вывели формулу против тревожности

Женщины способны легче перенести стрессовую ситуацию, если их заключают в объятия.

Обычные объятия могут стать мощным инструментом в борьбе с психическими расстройствами. К такому выводу пришли ученые из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф (Германия). Результаты своей работы они опубликовали в научном издании Journal of Public Health.

Масштабное исследование, в котором приняли участие более 3200 добровольцев, доказало, что всего одно объятие в день способно снизить риск развития депрессии на 35%. При этом у тех, кто не скупится на тактильную нежность, уровень тревожности падает на 27%, а мрачные мысли посещают голову на 34% реже.

Ученые даже рассчитали идеальную норму тактильного контакта: для поддержания ментального тонуса достаточно обнимать от одного до трех человек в день.

Биологический механизм, по словам ученых, прост: объятия служат организму сигналом безопасности, что ведет к снижению уровня кортизола — гормона стресса. Особенно заметен эффект у женщин: лабораторные тесты подтвердили, что дамы восстанавливаются после стресса в разы быстрее, если рядом есть любимый человек, готовый заключить их в объятия.

