Прощай, перекус: как перестать постоянно хотеть есть

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эндокринолог назвала продукты, которые «выключают» чувство голода.

Постоянное желание что-нибудь перекусить — это не всегда отсутствие силы воли, а зачастую результат гормонального дисбаланса. Врач-эндокринолог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина рассказала изданию Газета.ру, как «договориться» с гормоном голода грелином без опасных препаратов и дорогостоящих процедур.

Разорвите «порочный круг» сахара

Быстрые углеводы вызывают резкий скачок инсулина. Когда уровень сахара после такой еды стремительно падает, человек чувствует слабость, дрожь в руках и новый приступ голода. Чтобы избежать этих «качелей», врач советует заменить десерты на сложные углеводы. Они усваиваются медленно и не провоцируют яростное желание перекусить уже через час после обеда.

Ставка на белок

Белковая пища дает организму настоящее чувство насыщения. Белок эффективно подавляет выработку грелина, позволяя дольше оставаться сытым без лишних калорий.

Двигайтесь с умом

Наталья Таныгина также уверена, что правильно подобранные физические нагрузки улучшают чувствительность клеток к инсулину: чем меньше его в крови, тем спокойнее аппетит.

«Единственный универсальный совет — не доводить себя до гипогликемии (состояния, когда от чрезмерной нагрузки уровень глюкозы падает очень сильно, что проявляется слабостью, головокружением, спутанностью сознания и холодным потом). Если же гипогликемия все-таки началась, не надо купировать ее быстрыми углеводами, лучше съесть яблоко или горькую шоколадку», — заметила доктор.

Высыпайтесь

Качественный сон напрямую управляет весом. При недосыпе в организме нарушается баланс гормонов лептина, отвечающего за сытость, и грелина. В итоге человек склонен к перееданию, так как мозг ошибочно требует энергии из еды.

Ранее 5-tv.ru писал, какой хлеб можно есть при похудении без вреда для фигуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX