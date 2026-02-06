По мотивам «Мимино»: в Китае фермер обесточил всю деревню из-за перевозки свиньи на дроне
Фото, видео: 5-tv.ru
При попытке транспортировки животного с помощью квадрокоптера беспилотник зацепил провода.
Технологии будущего в Китае уже пугают своих же создателей. Как минимум от того, как их используют обычные люди. В одной из деревень жители решили переместить свиней через горный перевал с помощью дронов.
Животное подвесили к большому квадрокоптеру и подняли в воздух. Словно подсмотрели известную сцену из фильма «Мимино», где корова летела на вертолете. Однако в отличие от советской классики китайский сценарий не сработал. Первый же дрон со свиньей запутался в проводах и оставил всю деревню без света. Решать проблемы людей, животных и роботов пришлось самым обычным электрикам.
