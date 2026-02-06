В России планируют создать зимний мегакурорт мирового уровня

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Председатель совета директоров группы компаний «Мантера» Александр Ткачев доложил Владимиру Путину о проекте объединения нескольких горнолыжных курортов в единую инфраструктуру.

В России намерены создать зимний мегакурорт мирового уровня. Он объединит сразу несколько горнолыжных площадок.

Туристы смогут посещать их в течение одного отпуска. О грандиозных планах президенту России Владимиру Путину доложил сегодня Александр Ткачев, председатель совета директоров группы компаний «Мантера», куда входят крупнейшие туристические объекты в Краснодарском крае и на Кавказе.

«Александр Николаевич, вы хотели рассказать по некоторым проектам, главным образом связанным с туристическим направлением», — уточнил глава государства.

Главная тема, о которой я хотел Вас проинформировать, — о том, что в фокусе нашей компании сейчас три горнолыжных курорта: Красная Поляна, мы владеем частью ее, потом Архыз и Лаго-Наки — три курорта. Настал, мне кажется, тот этап, где можно подойти уже вплотную к реализации этого проекта — на базе этих трех проектов создать мегапроект. Уверен, что, создав такую крупную горную инфраструктуру, мы сможем привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 километров трас», — рассказал председатель совета директоров группы компаний «Мантера» Александр Ткачев.

Между курортами предлагается проложить новые дороги, которые позволят максимально быстро добираться из одной точки в другую. Кроме того, Александр Ткачев рассказал президенту о проектах на федеральной территории «Сириус». Там, например, намерены построить гольф-клуб мирового уровня.

