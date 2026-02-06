Дошутился: у Сабурова в России осталась недвижимость и автомобили на 160 млн рублей

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Комик получил запрет на въезд в страну сроком на 50 лет.

Российская карьера комика Нурлана Сабурова закончена — ему запретили въезд в нашу страну на 50 лет. А узнал он об этом по прибытии из Дубая. Сообщается, что причиной такого решения стала критика спецоперации, нарушение миграционного и налогового законодательств. Сабуров отказался возвращаться в Эмираты и купил себе билет в Казахстан, гражданином которого и является.

Интересно, что комик принципиально не хотел получать российский паспорт якобы из-за риска санкций, хотя живет и зарабатывает в Москве больше десяти лет. Корреспондент «Известий» Александр Меняйлов продолжит.

Шутки в сторону. Аэропорт Внуково. Комика Нурлана Сабурова задержали сотрудники службы безопасности. Юморист прилетел в Россию из Дубая. Стоял в очереди на паспортном контроле.

Пограничники отказались пропускать стендапера. Все это сначала показалось ему розыгрышем. Сабурова попросили пройти в отдельное помещение. Там ему вручили уведомление о запрете на въезд в страну.

По нашим данным, решение о запрете въезда артиста в Россию было принято 30 января. Комик нарушил миграционное и налоговое законодательство. Кроме того, он не раз провокационно высказывался о специальной военной операции.

«Наверное, много недосказанности было, с тех пор как все подумали, что спецоперацию я начал, это *** не я. Меня на совещании не было», — говорил комик на одном из своих выступлений.

Это запись концерта Сабурова под названием «Принципы». Он бодр и весел. Ехидно шутит про гастроли в США. За океаном на стендапера ополчились украинцы. Требовали высказаться про СВО.

Практически в каждом городе юмориста из Казахстана преследовали провокаторы. Стендапер пытался отшутиться. После перешел на серьезный тон. В России у комика имущества на 160 миллионов рублей. Двухэтажный дом в элитном загородном поселке, большой участок, «гелендваген» и «кадиллак». На все это богатство комик заработал благодаря большим концертным турам по нашей стране.

Получать российское гражданство стендапер не торопился. Вероятно, боялся санкций. Сабуров построил карьеру на колких выражениях и фразах. На каждом выступлении звучат шутки о жителях России и стран СНГ. Комику вспоминают дружбу со стендаперами-иноагентами, многие из которых уже покинули Россию.

Два года назад Нурлан Сабуров уже нарушил закон о пребывании мигрантов в России. Получил штраф пять тысяч рублей. В этот раз все серьезнее. Комику запретили въезд в нашу страну на 50 лет. Он до сих пор находится в аэропорту Внуково.

Сначала стендапер жаловался, что у него нет денег на обратный билет в Дубай. Но, по некоторым данным, когда ему предложили вернуться в ОАЭ бесплатно в наручниках, все же нашел средства на покупку билета в Казахстан.

