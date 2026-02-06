Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Встреча состоялась в рамках визита представителей организации, которую в 2025 году возглавляет Швейцария.

На фоне явного кризиса власти в Европе неожиданных гостей принимали в Москве. В Россию пожаловал министр иностранных дел Швейцарии и генсек ОБСЕ — организации, которая изрядно подпортила себе имидж в последние годы. О чем и услышал, что называется, с порога. Так с какой миссией прибыли европейские дипломаты — корреспондент «Известий» Максим Прихода сейчас расскажет.

Министры заходят, общаясь. Будто даже по-товарищески. Но все понимают: разговор серьезный. И хотя глава МИД России Сергей Лавров во время вступительного слова, глядя прямо в глаза швейцарскому коллеге, несколько раз акцентирует, это не что иное, как дополнительное напоминание: диалог Европы и России прервала отнюдь не наша страна.

Это первый визит главы МИД недружественной страны в Москву за очень долгое время. Вопрос лишь в том, можно ли считать это началом нормальной дипломатической работы, или эта поездка имеет иную цель.

А Швейцария именно что недружественная. Страна официально включена в соответствующий реестр. И давно лишилась своего некогда «фирменного» нейтралитета.

Это констатировал Лавров, когда они с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом виделись в прошлый раз, на полях Генассамблеи ООН. Да и до этого заявлял.

«Нейтралитет она давно утратила, не просто присоединившись ко всем антироссийским санкциям и поддерживая различными способами Украину, но и встав в первые ряды», — говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Швейцария в этом году председательствует в ОБСЕ. В числе делегатов генсек организации Феридун Синирлиоглу. И предлагают фактически вернуть 2014 год. Произнося въевшееся в подкорку всем жителям Донбасса словосочетание «Мониторинговая миссия ОБСЕ».

«Мы считаем, что эта организация — одна из важнейших для мониторинга мирного процесса», — заявил министр иностранных дел Швейцарии, председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис.

Речь о том, что ОБСЕ будет участвовать в реализации гипотетических договоренностей после завершения конфликта. Однако именно мониторинговая миссия ОБСЕ с 2014 по 2022 годы стала синонимом предвзятости. Ее участники в упор не замечали обстрелов мирных городов со стороны Вооруженных сил Украины.

Вот эпизод, снятый нашим военным корреспондентом Денисом Кулагой за несколько недель до начала СВО.

«Этот фрагмент мины упал около трех дней назад. Вам звонили в главный офис с просьбой прибыть, но никто не приехал. Почему?» — уточнил корреспондент «Известий» Денис Кулага в беседе с представителем ОБСЕ в 2022 году.

«Я не могу. Моя работа находится здесь, и поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Возможно, в пресс-службе ответят», — заявила представитель организации.

Мониторинговую миссию также неоднократно обвиняли в том, что фактически были глазами и ушами киевских силовиков в противостоянии с ополченцами Донбасса. Конечно, ни о чем из этого в России не забыли. Глубина кризиса организации вообще поражает!

«По всем трем корзинам деятельности ОБСЕ: военно-политической, экономической, гуманитарной — наблюдается застой или украинизация», — говорил глава МИД России.

Сам же факт визита европейских дипломатов — это признак перемены ветра, дующего по всему старому свету. Это раньше — никаких разговоров с Москвой. Теперь: Европа должна быть частью переговорного процесса. Как говорится, если ты не за столом, значит, ты в меню.

«Я думаю, что будет полезно вновь поговорить с Владимиром Путиным», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Думаю, что по этому вопросу Макрон прав. Я считаю, что настало время, когда и Европа должна говорить с Россией», — сказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Но это не потому, что европейцы вдруг стали миротворцами: военная риторика никуда не делась. Вот начальник французского генштаба призывает закрыть Балтийское море. А вот генсек НАТО Рютте в Киеве настраивает украинцев на то, что европейские военные все же будут сражаться за Украину.

«Рютте произнес, выступая в парламенте, в Верховной раде Украины, обозначая, что готовится интервенция. Он сказал, что гарантии безопасности предусматривают автоматические действия „коалиции желающих“. Сейчас это гарантии безопасности того режима, который Запад хочет любой ценой сохранить, лишь бы он продолжал кусать РФ», — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

И тон европейских журналистов на пресс-конференции все тот же — обвинительно-воинственный.

«Почему Россия не хочет мира?» — уточнила одна из иностранных журналисток на пресс-конференции.

«Вы можете совершенно свободно работать в любом механизме ОБСЕ», — ответил глава МИД России.

Тем не менее переговоры шли в два раза дольше, чем было запланировано. Но от совместной пресс-конференции здесь, в Москве, европейский визитер отказался. Видимо, опасается напрямую говорить с российской аудиторией напрямую.

