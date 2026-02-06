Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Как объяснил белорусский премьер-министр, некурительный табак якобы помогает успокоиться.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался попробовать некурительный табак (снюс), который взял с собой на совещание с главой государства премьер-министр страны Александр Турчин. Видео с совещания опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

На кадрах видно, что белорусский лидер берет в руки упаковку табака и спрашивает у премьера, как им пользоваться. Турчин объяснил, после чего Лукашенко попытался открыть упаковку и вернул ее главе правительства.

«То есть голова кружится? Интересно, иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут», — заявил белорусский лидер.

Александр Турчин объяснил, что на некоторых людей такой табак оказывает успокаивающий эффект, однако Александр Лукашенко все равно отказался попробовать его.

«Ну, главное, чтоб ты уже не начал успокаиваться этим», — ответил ему Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что акцизы на табачную продукцию существенно увеличатся в России в 2026 году. Наиболее заметный рост коснется сигарет — ставка вырастет сразу на 11,3%, тогда как для большинства видов табака повышение составит около 7%. Согласно новым нормам, акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный табак в 2026 году установлен на уровне 5 183 рубля за килограмм.

