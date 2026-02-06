Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Останки не только сбывались в коммерческие организации, но и предоставлялись для проведения курсов по подготовке тел к погребению.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы раскрыли масштабную схему незаконного использования тел умерших для коммерческих целей. По версии следствия, в патологоанатомическом отделении Александровская больница на протяжении длительного времени действовала система нелегальной торговли биоматериалами. Подробности разобрали в материале 5-tv.ru.

Как работала схема

По данным следствия, руководство морга обеспечивало представителям частных коммерческих структур свободный доступ к телам умерших. Речь идет о вывозе внутренних органов, костных тканей и отдельных частей тел. Затем их использовали в косметологических и хирургических клиниках, стоматологических центрах и на платных обучающих курсах.

Кроме того, помещения морга предоставлялись для проведения коммерческих занятий по танатопрактике — комплексу процедур по подготовке тела умершего к прощанию. Участникам таких курсов разрешалось не только присутствовать при вскрытиях, но и самостоятельно проводить манипуляции, не имея на это законных оснований.

Чьи тела использовались

В первую очередь использовались так называемые невостребованные трупы — умершие, чьи родственники не объявились для захоронения и тела подлежали кремации. Однако следствие не исключает, что в ряде случаев тела подменялись, в том числе для сокрытия незаконных действий.

В оперативных службах уточняют, что погибшие нередко вели асоциальный образ жизни и не имели близких, что делало их особенно уязвимыми для подобных преступных схем.

«Оперативниками также зафиксированы случаи подмены тел умерших. Это делалось для того, чтобы в случае появления родственников руководство медицинского учреждения не было заподозрено в противоправной деятельности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные и обвинения

По делу задержаны:

заведующий патологоанатомическим отделением больницы Андрей Кавецкий;

учредитель коммерческой организации ООО «Анабиоз» Сергей Маслов.

Следствие полагает, что Маслов организовал незаконную реализацию частей тел и биоматериалов. Кавецкий за денежное вознаграждение обеспечивал доступ в морг, предоставлял трупы и давал незаконные указания сотрудникам, включая санитаров, по изъятию органов и тканей.

По версии Следственного комитета, общая сумма взяток составила не менее 500 тысяч рублей. Кавецкому предъявлены обвинения по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере. Вину он признал частично.

Реакция руководства больницы

Главный врач Александровской больницы Юрий Линец прокомментировал ситуацию, выразив признательность правоохранительным органам за проведенную работу.

По его словам, руководство медицинского учреждения намерено оказывать полное содействие следствию и заинтересовано в объективном и всестороннем расследовании произошедшего.

«Как руководитель учреждения я хочу выразить признательность нашим правоохранителям за то, что вскрыли злоупотребление и превышение должностных полномочий со стороны одного из наших сотрудников. Больница и впредь готова оказывать любое содействие следствию», — поделился он в беседе с 5-tv.ru.

Что дальше

Следствие продолжает устанавливать:

полный круг лиц, причастных к схеме;

перечень организаций, которые могли приобретать биоматериалы;

объем незаконно реализованных частей тел;

возможные эпизоды подмены тел умерших.

Правоохранительные органы не исключают, что количество эпизодов и фигурантов дела может увеличиться. Расследование находится на контроле прокуратуры Санкт-Петербурга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.