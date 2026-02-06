Сугробы против солнца: какой будет весна в Центральной России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Последние месяцы зимы оставили после себя аномальные запасы снега — местами до 60 сантиметров.

Мечты о ранней весне и сухом асфальте разбиваются о рекордные сугробы. Эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru предупредил жителей Центральной России, что вместо комфортного марта их будет ждать «нервный» переходный период с грязью и лужами.

Последние месяцы зимы оставили после себя аномальные запасы снега — местами до 60 сантиметров. Этот слой работает как естественный экран: солнечные лучи отражаются от белой поверхности, не успевая прогреть землю. В итоге, даже если воздух станет теплее, от земли будет веять холодом, а появление первой зелени задержится.

Эксперт прогнозирует, что таяние такого объема снега неизбежно превратит улицы в «аквапарк». При этом метеорологическая весна наступит лишь в конце марта.

«Думаю, только к середине апреля мы переобуемся в кроссовки и ветровки», — сказал Рыбальченко.

