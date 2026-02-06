«Спасти и не напугать»: воспитательница о нападении на детский сад в Бугуруслане

Воспитательница детского сада в Бугуруслане думала о том, как спасти детей

На дошкольное учреждение 5 февраля напал вооруженный мужчина в неадекватном состоянии.

Во время нападения на детский сад в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Галеева думала не о себе, а о том, как спасти подопечных. Об этом она рассказала в интервью видеоагентству «Раптли».

«Я сразу подумала: „У меня там дети“. <…> Я думала, как мне спасти детей, чтобы не напугать детей, не навредить им. Как бы сработал, наверное, в какой-то момент материнский инстинкт. Я сама никак о себе не думала. У меня даже мысли не было о том, что он (нападавший — Прим. ред.) может меня порезать, ранить, что-то со мной сделать», — вспоминала Галеева.

Нападение произошло 5 февраля. 27-летний мужчина в неадекватном состоянии, вооруженный ножом, вскрыл дверь запасного выхода и проник в здание детского сада.

В то время в дошкольном учреждении был тихий час, и все дети спали. По словам воспитательницы, в этот день в городе был сильный мороз, поэтому ребят было намного меньше, чем обычно, около десяти человек.

Она с коллегами смогла его обезвредить и запереть в подсобном помещении, не допустив в комнату к детям. При этом сама получила незначительные ранения рук.

«Я просто на него кидалась. Я его и била. Отобрала нож и с этим ножом в руках его закрывала в помещении. Я потом только поняла, что у меня в руках нож», — рассказывала Галеева.

Вскоре после этого на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали дебошира.

