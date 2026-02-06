В Заполярье пенсионерку подозревают в убийстве соседок с помощью поджога

Пенсионерку задержали по делу о гибели двух человек в результате пожара

Фото: Telegram/СУ СК России по Мурманской области/su_skr51

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Судьбу 84-летней женщины из Мурманской области решают психиатры.

В Мурманской области 84-летнюю жительницу поселка Умба подозревают в умышленном поджоге, который привел к гибели сразу двух соседок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области.

По версии правоохранительных органов, утром 25 января пенсионерка намеренно подожгла диван в своей квартире на улице Советской. Пламя не успело охватить все здание, однако густой дым и угарный газ быстро проникли в соседнее помещение. В результате отравления погибли две женщины — 1949 и 1972 годов рождения.

Подозреваемую задержали и направили в медицинское учреждение, где проводится психолого-психиатрическая экспертиза для оценки ее вменяемости. Следственные органы продолжают устанавливать причины и мотивы произошедшего в рамках расследования уголовного дела по статье 105 ч. 2 п. «а» «Убийство двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина сжег дом при попытке растопить наледь на крыше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX