«Быть чуть мужественнее»: студентка выучилась на тракториста и помогает чистить дороги в Уфе

Студентка выучилась на тракториста и помогает чистить дороги в Уфе

Фото, видео: 5-tv.ru

Девушка ведет свой блог и летом хочет уйти работать в поле.

В Уфе чистить заснеженные дороги помогает необычный тракторист — двадцатилетняя студентка аграрного университета. Днем она сидит на парах, а ночью пересаживается за руль спецтехники. О неженской работе, которая оказалась по плечу хрупкой девушке, расскажет корреспондент «Известий» Ангелина Васенина.

Она садится за руль, когда город спит и его засыпает. В свои 20 Ольга Шлячина приручила железную громадину и покорила сердца уфимцев, от того и прозвали ее «королевой снежных дорог».

Но сейчас, зимой, ее трактор спасает улицы от сугробов. Трясет в тракторе очень сильно, но даже это не смущает Ольгу, уверенно держащуюся за руль.

— Спасибо большое за наши чистые дороги!

— Всегда пожалуйста!

На дорогах почти никого, лишь случайные прохожие, замечая в кабине молодую девушку, наверняка думают про себя — не женская эта работа. Но история Ольги — это бунт против стереотипов. Ее график выглядит так.

«В ночь я выхожу работать, днем я учусь», — рассказала Ольга.

На инженера в аграрном университете. Причем учится на первой парте, где не задремлешь после ночной смены. Да, некоторые пары приходится пропускать, но преподаватели понимают.

«Мы гордимся, уважаем их, наверное, больше, чем парней!» — заявила заместитель декана факультета механики и цифрового инжиниринга Валерий Пермяков.

А другие студенты стараются равняться, только не знают, где взять столько энергии.

Главная отдушина Ольги — баскетбол. Когда на него хватает времени и сил. На игровом паркете и не подозревали до недавнего времени, на что меняет баскетбольную площадку игрок их команды.

«Если бы кто-то другой, я бы удивилась, а тут Оля! Оля, да, Оля может!» — рассказала тренер Светлана Судакова.

Сразу после тренировки женскую команду сменяет суровый мужской коллектив, спортивную форму — коммунальная спецодежда. Студентка, спортсменка и просто красавица снова едет убирать город.

Свое любимое дело Ольга пытается популяризировать, ведет блог и призывает сверстников не бояться труда, пусть даже такого тяжелого, но зато полезного.

«Я делаю то, что мне нравится, то, чем я хотела бы заниматься, и другим девушкам я посоветовала бы быть чуть мужественнее, потому то в наше время это особенно важно», — рассказала Ольга Шлячкина.